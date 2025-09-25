Toute l’actu en direct 24h/24
«Un antidépresseur au quotidien n'a pas d'impact, souvent les patients sont mal aiguillés dans leurs prises médicamenteuses», explique le psychiatre Laurent Layet

Publié le - Mis à jour le

«Un antidépresseur au quotidien n'a pas d'impact, souvent les patients sont mal aiguillés dans leurs prises médicamenteuses», a expliqué le psychiatre Laurent Layet, exprès auprès de la Cour d'appel de Nîmes, ce jeudi dans l'émission L'Heure des Pros sur CNEWS et auteur de l'ouvrage «Au pays des ombres». 

