Affaire Grégory : Christine Villemin porte plainte en diffamation contre une ex-journaliste

Christine Villemin, la mère du petit Grégory assassiné en 1984, a porté plainte, ce vendredi 26 septembre, pour diffamation contre la journaliste retraitée Marie-France Bezzina.

Le feuilleton de «l'affaire Grégory» va connaître un nouveau chapitre avec la plainte déposée par Christine Villemin, la mère du petit garçon, contre la journaliste retraitée Marie-France Bezzina. L’ex-journaliste est accusée de diffamation après qu’elle ait présenté sur un groupe Facebook Christine Villemin comme étant le «corbeau» et l’assassin de son fils.

Celle qui fut soupçonnée et incarcérée dans cette affaire dans les années 1980 avant de bénéficier d’un non-lieu définitif en 1993, réclame 100.000 euros de dommages et intérêts, selon la citation directe devant le tribunal.

L’ancienne journaliste s’est exprimée à plusieurs reprises sur un groupe public Facebook intitulé «Affaire Grégory = mensonge d’État», «qui réunissait 6.647 membres» en juin dernier. Elle y a affirmé que le «corbeau» qui signait avec les initiales CV semblait désigner Christine Villemin.

Elle y a également déclaré concernant la mère de Grégory. «Il n’y a pas besoin d’aveu : elle ne fait que mentir», a écrit l'ancienne journaliste. Marie-France Bezzina, 81 ans, avait abondamment couvert l’«affaire Grégory» à l’époque pour différents médias. Suite à la plainte, elle a été convoquée le 12 octobre 2026 devant la 17ᵉ chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée dans les affaires de diffamation.

La grand-tante bientôt entendue par la justice

Le meurtre de Grégory Villemin, retrouvé pieds et poings liés le 16 octobre 1984 dans les eaux de la Vologne dans les Vosges, est l’un des crimes non résolus les plus emblématiques de France. Ses parents recevaient depuis plusieurs années des lettres anonymes d’injures et de menaces d’un mystérieux «corbeau».

La grand-tante du petit garçon, Jacqueline Jacob, 81 ans, doit être entendue le 24 octobre en vue d’une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminelle. Une expertise en graphologie l’a désignée comme l’auteure présumée d’une ou plusieurs lettres anonymes envoyées par le «corbeau».