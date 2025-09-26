«C'est d'une gravité extrême pour l'Etat de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice» : Nicolas Sarkozy réagit une nouvelle fois à sa condamnation

Après que le tribunal de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans d'emprisonnement avec incarcération dans l'affaire qui le liait à Mouammar Kadhafi, l'ex-président de la République s'est de nouveau exprimé sur X. «C'est d'une gravité extrême pour l'Etat de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice», a-t-il notamment écrit dans un long message.

Après ses déclarations aux médias, c’est en ligne que Nicolas Sarkozy a décidé de se faire entendre. Condamné ce jeudi à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des comptes de campagne qui le reliait à Mouammar Kadhafi, l’ancien président a tenu à publier un long message sur X pour clamer son innocence.

«C'est une gravité extrême pour l'Etat de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice», a-t-il écrit en introduction, poursuivant en expliquant que la justice n’avait pas pu trouver de financement libyen dans sa campagne. «Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire deux de mes collaborateurs qui auraient eu l’idée d’un financement illégal de ma campagne», a poursuivi Nicolas Sarkozy.

En effet, d’après les déclarations du tribunal, c’est au moment où l’ex chef d’Etat français souhaitait se porter candidat à la présidentielle que Claude Guéant et Brice Hortefeux – deux proches de ce dernier – ont mené des entretiens en 2005 «en son nom» avec le numéro 2 du régime libyen, Abdallah Senoussi «afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en vue du financement de sa campagne électorale», «envisager des contreparties diplomatiques (...), économiques (...), et juridiques», la «promesse de levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi», selon la justice.

«Je me battrai jusqu’à mon dernier souffle»

Pour justifier la peine, le tribunal a souligné qu'il s'agissait «de faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l'intérêt général, mais aussi dans les institutions même de la République».

S'il est exact qu'il n'y a pas eu d'accroissement direct et immédiat du patrimoine de Nicolas Sarkozy, «l'association de malfaiteurs avait pour but de lui procurer un avantage dans la campagne électorale et de lui permettre d'accéder à la plus haute fonction et de l'exercer pendant cinq années».

Dans son message sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy a donc dénoncé «une haine qui n’a donc décidément aucune limite». «J’assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de justice et s’ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute», a ajouté l’homme politique.

Il a ensuite réitéré sa volonté de faire appel. «Je me battrai jusqu’à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence».