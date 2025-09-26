Château de Versailles : une centaine d'agriculteurs manifestent devant le monument contre le Mercosur (PHOTOS)

À l’appel de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs, une centaine d’exploitants ont installé leurs tracteurs ce vendredi matin devant le château de Versailles. Objectif : alerter Emmanuel Macron sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, accusé de fragiliser l’agriculture française.

Les images sont symboliques et saisissantes. Tôt ce vendredi matin, une centaine d’agriculteurs accompagnés d’une quinzaine de tracteurs ont investi la place d’Armes, face au château de Versailles pour protester contre l'accord de libre-échange entre le Mercosur et l'UE, qui prévoit notamment l'import de produits agricoles sud-américains sur le sol européen, sur la base de quotas progressivement introduits. Une mobilisation qui s’inscrit dans l’appel lancé au niveau national par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, vent debout contre l’accord commercial en discussion entre l’Union européenne et le Mercosur.

«Le but de ce rassemblement, c’est bien sûr de se faire entendre par le président de la République», a expliqué Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, arrivé dès l’aube sur les lieux.

©Tom Nicholson/Reuters

Une colère dirigée contre Bruxelles et Paris

L’accord de libre-échange entre l’UE et plusieurs pays d’Amérique latine, dont la ratification a été enclenchée début septembre par la Commission européenne, reste ainsi la cible des syndicats agricoles. Alors que la France affichait jusqu’ici une opposition ferme, le ton paraît désormais s’assouplir, ce qui a eu pour effet de crisper le milieu agricole.

«À l’international, on voit débarquer sur nos marchés des produits qui ne respectent pas nos normes. Ce n’est plus tenable», s'insurge Arnaud Rousseau. Et d’ajouter : «Il faut que le chef de l’État intervienne. Le Premier ministre doit nous recevoir au plus vite.»

Pour marquer leur présence, les manifestants ont allumé un feu de camp et offert café et croissants. Certains brandissaient des fumigènes verts. Sur une grande banderole déployée sur des tracteurs, on pouvait lire : «La révolte paysanne reprend à Versailles».

©Tom Nicholson/Reuters

Parmi eux, Pascal Verriele, 56 ans dont quarante passés à exploiter ses terres en Seine-et-Marne, confiait son désarroi : «On touche le fond. Je n’ai plus aucune visibilité ni marge de manœuvre. Entre le Mercosur et les quotas sans droits de douane accordés à l’Ukraine, nos fermes sont fragilisées.» Avant d’appeler à un «sursaut» des autorités.

Des actions coordonnées partout en France

La mobilisation ne se limite pas à Versailles. Dans l’Aube, à Torvilliers, un autre rassemblement s’est déroulé dans le calme ce vendredi matin. Dans l’Hérault aussi : dès 6 h 30, des banderoles ont été accrochées à la sous-préfecture de Lodève, tandis qu’aux abords de Béziers, tracteurs, camions et bennes se sont regroupés.

Arnaud Rousseau promet que le mouvement ne s’arrêtera pas là : «Nous resterons mobilisés. Et si nécessaire, nous reviendrons cet hiver, à une période où nous serons plus disponibles dans nos exploitations.» Les autorités estiment à environ 3.000 le nombre de participants attendus ce vendredi, répartis sur près de 70 actions dans 65 départements.