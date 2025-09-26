Colère des agriculteurs : faut-il s'attendre à des blocages à Paris ce vendredi ?

La FNSEA appelle à se mobiliser ce vendredi 26 septembre. Les autorités redoutent que la colère agricole se traduise par de nouveaux blocages dans la capitale alors que plusieurs actions ont déjà été menées jeudi 25 septembre.

Une fin de semaine qui s'annonce chargée en revendications. La FNSEA appelle à une journée de mobilisation nationale pour ce vendredi 26 septembre.

Bien que plusieurs manifestations aient été menées sur l'Hexagone dans la journée de jeudi comme à Lyon ou encore dans l'Oise, la journée de vendredi pourrait être ciblée sur la capitale.

En effet, selon la FNSEA, les actions pourraient être ciblées, se concentrant devant les préfectures, les services de l’État et certaines grandes surfaces, l'objectif étant de dénoncer les importations agricoles jugées «non conformes» aux normes françaises. De plus, l'autoroutes A1 pourrait être massivement bloquée, notamment aux abords de Paris. Plus au Nord, l'A2 et l'A25 devraient aussi être visées.

La forces de l'ordre restent vigilantes. Et pour cause, les agriculteurs ont déjà montré par le passé leur capacité à bloquer certains grands axes, déposer du fumier devant des bâtiments publics ou manifester avec leurs tracteurs dans Paris. En réponse, la police se prépare à encadrer d’éventuelles opérations au sein de la capitale.

Un refus des accords internationaux

Pour cette journée, les agriculteurs veulent rappeler leur opposition aux accords commerciaux internationaux, comme le Mercosur.

Est également au cœur des débats la hausse des importations venues de pays qui n’appliquent pas les mêmes normes sanitaires comme le Brésil, l'Argentine ou encore certains pays de l'est de l'Europe ou les produits phytosanitaires y sont autorisés.

«L’assiette des consommateurs doit respecter ce qu’on impose aux producteurs», a appuyé Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA au micro de France Info.