Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Condamnation de Nicolas Sarkozy : «C'est une décision incompréhensible au niveau du droit, mais aussi pour l'opinion publique», juge l'ancien président du tribunal de Rouen

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est une décision incompréhensible au niveau du droit, mais aussi pour l'opinion publique», a jugé Claude Butin, ancien président du tribunal de Rouen, ce vendredi dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, réagissant à la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des comptes de campagne qui le reliait à Mouammar Kadhafi.  

Nicolas SarkozyProcèsjugementPrison

À suivre aussi

Condamnation de Nicolas Sarkozy : Henri Guaino réclame une grâce présidentielle afin d’éviter «l’humiliation»
«Jawad Bendaoud, logeur des terroristes du Bataclan, a pris 4 ans de prison ferme, moins que Nicolas Sarkozy», dénonce ce cadre LR
L'édito de Pascal Praud : «Nicolas Sarkozy est condamné à cinq ans de prison alors qu'il y a quelques jours des jeunes voyous ressortaient libres après avoir lynché un policier à Tourcoing»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités