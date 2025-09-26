Condamnation de Nicolas Sarkozy : «C'est une décision incompréhensible au niveau du droit, mais aussi pour l'opinion publique», juge l'ancien président du tribunal de Rouen

«C'est une décision incompréhensible au niveau du droit, mais aussi pour l'opinion publique», a jugé Claude Butin, ancien président du tribunal de Rouen, ce vendredi dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, réagissant à la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des comptes de campagne qui le reliait à Mouammar Kadhafi.