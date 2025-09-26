Toute l’actu en direct 24h/24
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «Je n'avais jamais vu cela dans mon existence d'avocat», dénonce Gilles-William Goldnadel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Je n'avais jamais vu cela dans mon existence d'avocat», a dénoncé Gilles-William Goldnadel, ce jeudi sur CNEWS, en réaction à la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison, avec mandat de dépôt différé avec exécution provisoire. «Sur quelques mois, par un hasard cosmique, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy ont eu une exécution provisoire», a-t-il ironisé.

Nicolas SarkozyProcèsJustice

