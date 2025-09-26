Condamnation de Nicolas Sarkozy : pour son avocat Me Christophe Ingrain, «il y a quelque chose de contradictoire et d'une immense violence, une volonté d'humilier»

Invité de la Grande Interview sur CNEWS et Europe 1 ce vendredi 26 septembre, Me Christophe Ingrain, l’avocat de Nicolas Sarkozy, s’est exprimé sur la condamnation de l'ancien président de la République. «Il y a quelque chose de contradictoire et d'une immense violence, une volonté d'humilier», a-t-il notamment déclaré.
