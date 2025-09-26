«17 homicides admis dans les Caraïbes» : qui est Kathron «Cuchi» Fortune, condamné à la prison à perpétuité en Guadeloupe ?

Déjà condamné à la perpétuité aux Pays-Bas et décrit comme «extrêmement dangereux», Kathron «Cuchi» Fortune a été condamné jeudi soir à la même peine par la cour d'assises de Basse-Terre (Guadeloupe) pour deux affaires criminelles survenues sur l'île antillaise de Saint-Martin, dont un meurtre particulièrement sauvage en 2006.

Un profil plus qu'inquiétant. Jeudi soir, la cour d’assises de Basse-Terre (Guadeloupe) a infligé à Kathron « Cuchi » Fortune une peine de prison à perpétuité pour son implication dans deux dossiers criminels commis à Saint-Martin, parmi lesquels figure un meurtre d’une extrême brutalité remontant à 2006.

L’accusé, qui avait avoué 17 homicides commis dans les Caraïbes, écope ainsi d'une peine similaire à celle déjà prononcée par un tribunal des Pays-Bas, relative à des homicides qui s'étaient produits sur la partie néerlandaise de l'île caribéenne de Saint-Martin, territoire qui compte par ailleurs une partie française.

#Justice🔴⚖️🔴

Déjà condamné par défaut en 2020 et 2022, Kathron Fortune, dit « Cuchi », sera re-jugé en sa présence par la Cour d’Assises de la Guadeloupe du 22 septembre au 1er octobre à Basse-Terre pour 2 assassinats et un meurtre. @guadeloupela1e@PG_BasseTerrepic.twitter.com/JzkyYaq9Es — Eric Stimpfling (@StimpflingEric) September 4, 2025

Mais qui est Kathron «Cuchi» Fortune ? Originaire de Grenade, un Etat insulaire du sud des Petites Antilles, cet homme âgé de 47 ans avait été transféré début septembre depuis une prison de haute sécurité néerlandaise, après un précédent refus d'extradition lié à son profil.

Il comparaissait pour plusieurs crimes : les assassinats fin 2005 et début 2006 de deux hommes originaires de Saint-Martin dont les corps n'ont jamais été retrouvés, Jomo Maynard et Gilbert Hyman, ainsi que le viol et le meurtre d'Angélique Chauviré, 30 ans, en mai 2006.

Le corps supplicié de la jeune femme, originaire du Maine-et-Loire, avait été retrouvé deux jours après sa disparition à Saint-Martin, suscitant une forte émotion dans cette île partagée entre la France et les Pays-Bas.

Un accusé au «profil hors norme»

«C'est un procès exceptionnel compte tenu du profil hors-norme de l'accusé», avait résumé Elodie Rouchouse, qui représentait l'accusation devant la cour d'assises de Basse-Terre. La magistrate avait assuré que, selon les auditions de témoins, l'homme a avoué «17 homicides dans la Caraïbe».

Présenté comme un chef de gang, des faits qu'il récuse, Kathron Fortune avait été condamné à vingt-et-un ans de prison en 2007 pour le meurtre d'un autre «lieutenant» côté néerlandais de l'île.

Il s'était évadé en février 2016 de la prison de Sint-Maarten en profitant d'une visite médicale. Il avait été retrouvé en juillet 2017 à Saint-Kitts-et-Nevis, autre Etat des Petites Antilles, avant d'être condamné à la perpétuité par la justice néerlandaise pour le meurtre de deux hommes, commis durant sa cavale.

Un transfert possible grâce à des moyens exceptionnels

En 2020, les Pays-Bas ayant refusé l'extradition du prisonnier, la cour d'assises de Basse-Terre avait condamné en son absence Kathron Fortune à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans pour les assassinats des deux hommes, et à trente ans de prison pour le viol et le meurtre d'une femme, Angélique Chauviré.

Selon l'accusation, cette dernière, qui vivait à Saint-Martin depuis plusieurs années et connaissait Fortune, avait été victime d'un viol de sa part avant d'être «tuée à coups de roche sur la tête».

Kathron Fortune ayant contesté les décisions rendues par défaut, deux nouveaux procès avaient donc lieu, le premier du 22 au 25 septembre pour les assassinats des deux hommes et le second, du 29 septembre au 1er octobre, pour le viol et le meurtre d'Angélique Chauviré.

Cela «remet les compteurs à zéro» et l'accusé sera jugé en «première instance. Face à un dossier aussi lourd, la cour suprême des Pays-Bas a accepté de le “prêter“ (...) Cela permettra aux familles de voir le visage de l'accusé», a résumé Elodie Rouchouse.

Son transfert a nécessité des moyens exceptionnels. Convoyé sous escorte spéciale jusqu'à Paris, Kathron Fortune a été pris en charge par le GIGN, puis par le RAID pour son transfert vers le centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe).

Les autorités assurent avoir pris toutes les précautions et envisagé «toutes les hypothèses» pour s'assurer de la sécurité des procès. Comme le prévoit la loi, l'homme restera en Guadeloupe «au moins deux semaines après la fin du procès» afin de respecter les délais d'éventuels recours, avant un retour aux Pays-Bas pour purger sa peine de prison à vie.