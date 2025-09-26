Toute l’actu en direct 24h/24
Homicides, viols, agressions... Les principaux indicateurs de la violence en hausse en France entre juillet 2024 et juin 2025

Les chiffres ont été dévoilés ce vendredi. [LOIC VENANCE / AFP]
Par CNEWS
Le ministère de l'Intérieur a dévoilé, ce vendredi, les chiffres des crimes et délits relevés par les forces de l'ordre entre juillet 2024 et juin 2025. 999 homicides ont été enregistrés en un an, soit une augmentation de 5% par rapport à la période précédente. Les cas de viols et tentatives sont en hausse de 11%. 

Un bilan contrasté. Dans un communiqué, paru ce vendredi, le ministère de l’Intérieur a dévoilé les chiffres des crimes et délits en France entre juillet 2024 et juin 2025. 

Plus de la moitié des indicateurs enregistrés sont en augmentation. Les progressions les plus marquantes sont les tentatives d’homicide (4. 579 cas, + 11 %) et de violences sexuelles (+ 10 %), dont les viols et tentatives (+ 11 %). Près de 128.000 personnes sont concernées.

© Ministère de l'Intérieur

Les homicides sont eux aussi en hausse. 999 cas ont été enregistrés entre juillet 2024 et juin 2025, soit une augmentation de 5 % et cela après un recul observé entre juillet 2023 et juin 2024. 

Les violences physiques enregistrent quant à elles une légère augmentation (+2 %). 460.200 victimes ont été recensées, dont plus de 250.000 dans le cadre familial.

Par ailleurs, 53.500 personnes ont été mises en cause dans des affaires de trafic de stupéfiants, une augmentation de 14%. 

Des baisses sur les vols 

Quelques chiffres sont néanmoins en baisse. Plus de 8.000 vols avec arme ont été comptabilisés (- 7 %) et près de 618.000 vols sans violence enregistrés, un chiffre quasi-identique à la période passée (- 1 %). 

© Ministère de l'Intérieur

Un peu plus de 213.000 foyers ont par ailleurs été cambriolés entre juillet 2024 et juin 2025 (- 4 %). Sur douze mois, les vols de véhicules reculent eux de 8 % : plus de 131.000 voitures ont été dérobées durant cette période. 

Hausse des homicides à Lyon
Les résultats de cette publication concernent la France métropolitaine et les départements et régions d’outre-mer.

