«Il a la peine qu’il mérite», Claire Geronimi réagit à la condamnation de son violeur

Claire Geronimi s’est dite soulagée ce vendredi après la condamnation de Jordy Goukara, reconnu coupable de deux viols à Paris. Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises et visé par des obligations de quitter le territoire, n’a montré aucun remords.

Le combat judiciaire aura duré deux ans. La cour criminelle de Paris a condamné ce vendredi Jordy Goukara, 27 ans, pour deux viols commis dans des halls d’immeuble à Paris en novembre 2023. Déjà condamné à douze reprises et sous le coup de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), le prévenu n’a exprimé aucun remords face à ses victimes.

Parmi celles-ci, Claire Geronimi, violée fin 2023 dans le hall de son immeuble, situé dans le 8ème arrondissement de la capitale, a pris la parole après l’énoncé du verdict. «Il a la peine qu’il mérite», a-t-elle réagi, soulagée que justice soit rendue après des mois de procédures.

«Le temps de la reconstruction»

«C'est le temps de la reconstruction», a-t-elle ensuite observé. «Je pense que ça y est, c'est passé. Ça fait deux ans que je me bats pour cette histoire et je tiens aussi tout le monde de m'avoir soutenu, que ce soit en présentiel pendant l'audience mais également sur les réseaux sociaux», a-t-elle détaillé. Si elle évoque un «soulagement», elle reconnaît qu'être face à son agresseur a été «assez compliqué», surtout lorsque leurs regards se sont croisés.

«Ça fait du bien de voir qu'il a la peine qu'il mérite. J'ai vraiment été très bien défendue par mon avocat. Et on voit à quel point le profil de cet individu est vraiment dangereux», a-t-elle conclu.