«Il y a des cas dans lesquels l'exécution provisoire s'impose, là il n'y a aucune justification», pointe Christophe Ingrain

«Il y a des cas dans lesquels l'exécution provisoire s'impose, là il n'y a aucune justification», a pointé Christophe Ingrain, avocat de Nicolas Sarkozy, dans La Grande Interview, ce vendredi sur CNEWS réagissant à la condamnation de l'ancien président de la République à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des comptes de campagne qui le reliait à Mouammar Kadhafi.