«Jawad Bendaoud, logeur des terroristes du Bataclan, a pris 4 ans de prison ferme, moins que Nicolas Sarkozy», dénonce ce cadre LR

Les réactions de la classe politique fusent, au lendemain de la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteur. Ce vendredi le vice-président LR de la région Normandie a estimé qu'il y avait eu «une forme de deux poids, deux mesures» lors de ce procès.

Une peine qui ne passe pas. Jeudi 25 septembre, l'ancien président de la République de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteur.

Cette décision, intervenue dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, est inédite : jamais un ancien chef de l'Etat français n'avait vu prononcer contre lui une telle sanction.

Et selon Jonas Haddad, vice-président Les Républicains de la région Normandie, il y a eu «une forme de deux poids, deux mesures» lors de ce procès. «Jawad Bendaoud, logeur des terroristes du Bataclan, a pris quatre ans de prison ferme, moins que Nicolas Sarkozy», s'est-il indigné ce matin au micro de nos confrères de Sud-Radio.

«Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a un problème dans notre justice ?», s'est ensuite interrogé le porte-parole adjoint de LR. «Je suis sidéré par la lourdeur de la peine et sa justification : dire qu'il y a eu une association de malfaiteur par négligence, c'est extraordinaire. [...] Il a été jugé plus sévèrement» que le contribuable moyen», a-t-il ajouté.

Nicolas Sarkozy, dont la peine de cinq ans de prison a été assortie d'un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire. Il sera ainsi convoqué le 13 octobre prochain par le parquet, qui lui signifiera à ce moment-là sa date d'incarcération.

L'appel de l'ancien président de la République, interjeté dans la foulée du prononcé du jugement, ne suspendra pas cette mesure de sûreté.