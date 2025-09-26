Naissance rare d’une girafe au parc zoologique de Paris, après six ans d’attente

Après six ans d’attente, le parc zoologique de Paris célèbre la naissance d’une girafe de Kordofan, une espèce en danger critique d’extinction. Un événement rare qui nourrit l’espoir de préserver ce géant menacé.

Le parc zoologique de Paris vient de vivre un moment exceptionnel : le 12 septembre, une girafe de Kordofan y est née, une première depuis 2019. Cette espèce est classée «en danger critique d’extinction» par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La petite femelle a vu le jour au petit matin, dans la maison des girafes, sur un lit de paille. «Sa mère, déjà expérimentée, a immédiatement montré un instinct maternel très marqué», souligne le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), gestionnaire du site.

44 kilos pour 1,65 mètre

Avec ses 44 kilos pour 1,65 mètre, le girafon présente «un gabarit plutôt léger», mais ses premiers gestes sont jugés très encourageants : elle a rapidement tété et son état de santé est «très satisfaisant». Les équipes vétérinaires assurent un suivi attentif avec contrôles sanguins, pesées et désinfection de l’ombilic.

Pour l’instant visible depuis la galerie intérieure de la maison des girafes, elle rejoindra progressivement les enclos extérieurs dans les prochaines semaines. Cette naissance est la 160e enregistrée depuis l’ouverture du parc en 1934 et porte à onze le nombre de girafes présentes, dont deux mâles adultes.

En Europe, une soixantaine de girafons naissent chaque année dans les parcs zoologiques, sur une population d’environ 750 individus. Dans la nature, la situation est beaucoup plus préoccupante : en trente ans, les girafes de Kordofan ont perdu près de 40% de leurs effectifs à cause du braconnage et de la disparition de leur habitat. «Chaque naissance représente un véritable espoir pour la survie de l’espèce», rappelle le zoo parisien.