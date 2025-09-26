Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Procès de Nicolas Sarkozy : «Cette grâce ne peut intervenir qu'après une condamnation définitive donc dans quelques mois, après l'appel», décrypte l'avocat Yves Toledano

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Cette grâce ne peut intervenir qu'après une condamnation définitive donc dans quelques mois, après l'appel», a décrypté l'avocat Yves Toledano, réagissant à la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris et à une éventuelle grâce présidentielle. 

Nicolas SarkozyProcèsjugementPrison

À suivre aussi

Condamnation de Nicolas Sarkozy : «C'est une décision incompréhensible au niveau du droit, mais aussi pour l'opinion publique», juge l'ancien président du tribunal de Rouen
Condamnation de Nicolas Sarkozy : Henri Guaino réclame une grâce présidentielle afin d’éviter «l’humiliation»
«Jawad Bendaoud, logeur des terroristes du Bataclan, a pris 4 ans de prison ferme, moins que Nicolas Sarkozy», dénonce ce cadre LR

Ailleurs sur le web

Dernières actualités