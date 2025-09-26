«Nicolas Sarkozy est condamné sur le fondement d'une hypothèse», fustige Christophe Ingrain, avocat de l'ex-président

«Nicolas Sarkozy est condamné sur le fondement d'une hypothèse», a fustigé Christophe Ingrain, avocat de Nicolas Sarkozy, dans La Grande Interview, ce vendredi sur CNEWS, réagissant à la condamnation de l'ancien président de la République à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire des comptes de campagne qui le reliait à Mouammar Kadhafi.