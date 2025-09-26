Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce samedi

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud connaîtront quelques orages ce samedi, selon Météo-France. Le reste du pays profitera d’un temps calme mais nuageux.

Deux départements sont placés en vigilance jaune pour risques d’orages, alerte Météo-France. Autrement dit, des phénomènes orageux localisés pourraient perturber le début du week-end en Haute-Corse et en Corse-du-Sud.

©Météo-France

L’observatoire météorologique invite donc les Corses à la prudence, car les prévisions annoncent une instabilité croissante. Des averses pourraient éclater sur l’est de l’île, tandis que l’ouest devrait conserver des éclaircies plus durables.

Un temps calme dans le reste de l'Hexagone

A Ajaccio, les températures devraient atteindre 24 °C avec un vent d’ouest modéré, tandis qu’à Bastia des averses risqueront de perturber l’après-midi. Du côté de Calvi, le ciel restera plus clément.

Dans le reste de la France, le temps reste globalement calme mais nuageux, avec des températures de 11 °C à 23 °C en journée. Quelques averses localisées sont à prévoir dans l’est et le nord-est, tandis que l’ouest et le sud profiteront d’éclaircies, malgré un ciel voilé dans la matinée.