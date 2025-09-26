Prime de naissance 2025 : comment la toucher ?

Sous conditions de ressources, les familles françaises accueillant un enfant peuvent toucher jusqu’à 2.168 euros. Un coup de pouce non négligeable pour faire face aux différentes dépenses liées à l’arrivée d’un bébé.

Le saviez-vous ? Toute famille française accueillant un enfant, que ce soit par naissance ou par adoption, peut bénéficier d’un soutien financier essentiel : la prime de naissance. Versée par la Caisse d'Allocations familiales (CAF) ou par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), cette aide s’inscrit dans le cadre de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).

Le montant de la prime varie selon la situation. Pour une naissance, la somme versée s’élève à 1084, 44 euros par enfant, tandis qu’en cas d’adoption, le montant est doublé. C’est généralement au cours du deuxième mois suivant l’arrivée de l’enfant que la somme est versée.

Des plafonds révisés chaque année

Néanmoins, cette prime n’est pas automatique. Soumise à des conditions de ressources, elle dépend notamment des revenus des parents. Chaque année, les plafonds des ressources sont révisés par la CAF pour cibler au mieux les familles qui en ont besoin.

Soins, matériel, alimentation… Au-delà du montant, cette prime représente un réel coup de pouce pour faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée d’un bébé. Une bouffée d’oxygène qui apporte de la sérénité aux familles.