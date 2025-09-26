Toute l’actu en direct 24h/24
Prime de naissance 2025 : comment la toucher lors de la naissance de votre enfant ?

La prime de naissance est versée au cours du deuxième mois suivant l’arrivée de l’enfant. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le

Sous conditions de ressources, les familles françaises accueillant enfant peuvent toucher jusqu’à 2.168 euros. Un coup de pouce non négligeable pour faire face aux différentes dépenses liées à l’arrivée d’un bébé. 

Le saviez-vous ? Toute famille française accueillant un enfant, que ce soit par naissance ou par adoption, peut bénéficier d’un soutien financier essentiel : la prime de naissance. Versée par la Caisse d'Allocations familiales (CAF) ou par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), cette aide s’inscrit dans le cadre de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE). 

Le montant de la prime varie selon la situation. Pour une naissance, la somme versée s’élève à 1084, 44 euros par enfant, tandis qu’en cas d’adoption, le montant est doublé. C’est généralement au cours du deuxième mois suivant l’arrivée de l’enfant que la somme est versée.

Des plafonds révisés chaque année

Néanmoins, cette prime n’est pas automatique. Soumise à des conditions de ressources, elle dépend notamment des revenus des parents. Chaque année, les plafonds des ressources sont révisés par la CAF pour cibler au mieux les familles qui en ont besoin.

Sur le même sujet Natalité : voici le jour de l’année qui compte le plus de naissances Lire

Soins, matériel, alimentation… Au-delà du montant, cette prime représente un réel coup de pouce pour faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée d’un bébé. Une bouffée d’oxygène qui apporte de la sérénité aux familles.

