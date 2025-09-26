Revenantes de Daesh : trois femmes jihadistes, dont la nièce des frères Clain, fixées sur leur sort ce vendredi

Le procès des trois femmes jihadistes devant la cour d'assises spéciale de Paris soupçonnées d'avoir appartenu à Daesh en Syrie, prend fin ce vendredi. Les accusées seront fixées sur leur sort.

C’est l’épilogue d’un procès qui trouve son origine dans l’attrait pour l’idéologie salafiste-jihadiste de certains Français, qui aura lieu ce vendredi. Jennyfer Clain, sa belle-mère Christine Allain, et sa belle-sœur par alliance, Mayalen Duhart, font partie du contingent de Français partis vivre en Syrie alors qu’une partie du pays était dominée par Daesh. Après la chute de Daesh, elles ont été rapatriées en France puis interpellées par la justice. Soupçonnées d’avoir appartenu à l'organisation terroriste en Syrie et d’association de malfaiteurs terroriste, leur procès s’est ouvert le 15 septembre dernier devant la cour d’assises. Le verdict sera connu aujourd'hui.

«C'est bien en toute connaissance de cause» que la belle-mère et ses deux proches ont fait le choix, «après l'instauration du califat, de rejoindre Daesh en Syrie», elles et leurs familles bénéficiant de salaires ou de logements fournis par l'organisation, avaient souligné les juges d'instruction au terme de leur enquête. Jennyfer Clain et Mayalen Duhart sont également poursuivies pour s'être soustraites à leurs obligations parentales, notamment pour avoir emmené volontairement leurs enfants, qui vivaient jusqu'alors en France – quatre chacune – «dans une zone en guerre pour y rejoindre un groupe terroriste, en les exposant ainsi à un risque important d'atteinte physique et psychologique» et «de graves traumatismes». À leur retour en France en 2019, elles étaient accompagnées de neuf enfants de 3 à 13 ans.

Une histoire familiale

Jennyfer Clain, aujourd'hui âgée de 34 ans, est la nièce de Jean-Michel et Fabien Clain, deux responsables de la propagande de Daesh présumés morts en Syrie et voix de la revendication des attentats du 13-Novembre. Sous l’influence de ses oncles, elle avait épousé à 16 ans Kevin Gonot, avec lequel elle a rejoint en 2014 l’État islamique à Raqqa. Sur place, elle avait retrouvé sa belle-mère Christiane Allain, ancienne éducatrice spécialisée initiée à l'islam quelques années plus tôt par son fils aîné, Thomas Collange. Ce dernier avait également entraîné dans sa nouvelle foi sa compagne, Mayalen Duhart, présente elle aussi en Syrie.

Au cours des deux semaines de procès, les trois femmes ont raconté le climat de peur dans lequel elles vivaient et la force de l’endoctrinement. Quand Mayalen Duhart confie à son mari être émue par les attentats du 13-Novembre et ne pas comprendre «pourquoi l'EI tue des gens en France qui buvaient et écoutaient de la musique?», il lui aurait intimé immédiatement de se taire. «Arrête de penser si tu ne veux pas que ta tête se retrouve au bout d'une pique», l'aurait-il sommée à l'époque, raconte-t-elle. «L'ambiance était terrorisante mais on ne questionne rien du tout, c'est le jihad, on est là pour tuer des mécréants», poursuit-elle.

Le procès a également donné lieu à une prise de conscience. «Je ne suis pas là pour nier les faits qui me sont reprochés. J'ai adhéré à ce groupe terroriste, tueur. Je suis coupable. Je regrette tellement, mais je ne peux pas revenir en arrière», a déclaré dès l'entame des débats Jennyfer Clain. L’avocat de Christiane Allain affirmera, lui, que sa cliente «déteste la personne qu'elle était devenue». Les trois femmes encourent jusqu’à 30 ans de réclusion.