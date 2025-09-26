Téléphone au volant et perte du permis de conduire : ce qui pourrait désormais changer

Le code de la route est-il trop permissif vis-à-vis de l'utilisation du téléphone au volant ? C'est ce que pense un préfet, qui souhaite mettre en place des mesures bien plus strictes sur son territoire. Il pourrait constituer une première en France.

Une habitude à perdre. Même si elle est déjà proscrite, l'utilisation du téléphone en conduisant est une tendance irresponsable encore adoptée par de nombreux automobilistes. Pour mettre fin à ce comportement dangereux, le préfet des Landes veut durcir le ton. Utiliser son téléphone en conduisant serait passible d'un retrait de permis.

Comme le révèle le média Sud Ouest, le préfet des Landes, Gilles Clavreul, utiliser son téléphone au volant pourrait bien représenter plus qu'un risque pour le trafic routier, il pourrait être un risque pour son permis de conduire. Dans ce département du sud-ouest, les autorités veulent tenter de mettre en place une suspension du permis des automobilistes qui sont pris en flagrant délit d'utilisation de leur appareil électronique au volant. Celle-ci pourrait durer jusqu'à six mois.

«la suspension administrative du permis de conduire» prévue pour novembre

Une première phase d'expérimentation pourrait rapidement voir le jour, dès début octobre. Sur son compte X, le préfet des Landes précise : «si les comportements n'évoluent pas, le préfet pourra alors prononcer la suspension administrative du permis de conduire» à compter du mois de novembre.

#SécuritéRoutière | Les chiffres de l’accidentalité dans les #Landes restent préoccupants. Pour y faire face, une expérimentation sera lancée dès le mois d’octobre sur l'usage du téléphone portable au volant.



Avant cette date, les utilisateurs du mobile en pleine conduite auront un rappel pédagogique de cette nouvelle mesure et des risques qu'ils encourent. Comme cela est appliqué sur l'ensemble du territoire français, ils écoperont tout de même de la sanction en vigueur actuellement : 135 euros d'amende et un retrait de 3 points sur le permis de conduire, pour cette infraction de 4e classe.

Selon les statistiques du site du gouvernement «Sécurité Routière, Vivre Ensemble», «l’usage du téléphone au volant multiplie par trois le risque d’accident». Pire encore, la lecture d'une vidéo ou d'un texte qui accapare la concentration du conducteur «multiplie le risque par 23». Les autorités soutiennent que ces appareils peuvent détourner de la route pendant au moins 5 secondes les yeux de la personne au volant. L’utilisation des «kits mains libres» est jugée «tout aussi» problématique.