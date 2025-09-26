Trappes : un suspect mis en examen après le meurtre d’un homme devant la gare

L’homme qui avait mortellement blessé au couteau mardi dernier un garçon de 20 ans à Trappes a été mis en examen.

Le parquet de Versailles a annoncé ce vendredi 26 septembre que l'homme qui avait tué un jeune de 20 ans lors d'une rixe à Trappes a été mis en examen pour meurtre et écroué.

Une information judiciaire a également été ouverte jeudi du chef d'homicide volontaire et l'individu a été placé en détention provisoire à l'issue de sa mise en examen pour ce motif, précise le ministère public.

Interpellé par la bac

Les faits se sont déroulé le 23 septembre dernier, sur le parvis de la gare RER de la commune yvelinoise.

L’auteur des coups a été rapidement interpellé par une équipe de la brigade anti-criminalité (BAC) et placé en garde à vue. Un couteau retrouvé proche de la scène est considéré par les enquêteurs comme la potentielle arme du crime.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime et le mis en cause, tous deux âgés d'une vingtaine d'années, se connaissaient et étaient originaires de Trappes.