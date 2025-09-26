Typhus du chat : plusieurs villes franciliennes alertent sur une recrudescence de cette maladie mortelle

Le typhus du chat sévit en Ile-de-France. Plusieurs communes ont signalé une recrudescence de cette maladie souvent mortelle et encouragent leurs habitants à surveiller leurs compagnons de près.

Une menace pèse sur les petits félins franciliens. Plusieurs municipalités d'Ile-de-France ont en effet récemment signalé une recrudescence des cas de typhus du chat. Cette maladie est très contagieuse et souvent mortelle.

Sur Facebook, la Ville de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) a alerté ses habitants le 21 septembre dernier. La mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis) lui a emboité le pas le lendemain, signalant plusieurs cas détectés parmi les chats errants. «Les services vétérinaires de la préfecture ont été saisis», a précisé la maire, Aude Largarde.

Un peu avant, au mois d'août, la clinique vétérinaire VPLUS à Cergy (Val-d'Oise) avait déjà remarqué «une recrudescence des cas» depuis plusieurs mois dans la région Ile-de-France.

La Ville de Boissy-Saint-Léger explique que le typhus se transmet «par contact direct avec un chat infecté ou via des surfaces contaminées par les excréments ou vomissements» d'un animal malade. La pathologie ne peut être transmise ni aux chiens ni aux hommes, mais ces derniers peuvent en revanche véhiculer le virus et donc le ramener chez eux, sur leurs chaussures ou leurs vêtements par exemple.

Un chat contaminé présentera des symptômes similaires à ceux d'une gastro-entérite, à savoir une diarrhée aiguë, parfois hémorragique, ainsi que des vomissements. L'animal se déshydrate très rapidement, perd l'appétit, s'amaigrit et doit absolument être amené chez le vétérinaire.

Comparable «au virus Ebola»

Les globules blancs chutent drastiquement, ce qui peut mener à une infection bactérienne mortelle. La maladie conduit par ailleurs à l'avortement chez les chattes gestantes et les chatons infectés durant la gestation sont victimes de tremblements et de perte d'équilibre.

Auprès d'Actu.fr, le vice-président de l’Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie (AFVAC), Juan Hernandez, estime qu'on peut «comparer cette maladie au virus Ebola». Il précise qu'«il n'existe pas de traitement antiviral mais uniquement un traitement de soutien». Dans ce cas, «on peut compter entre trois à cinq jours d'hospitalisation».

Le vaccin est le moyen le plus sûr pour protéger ces félins. Il est en général administré dès le plus jeune âge, entre 2 et 3 mois, et doit faire l'objet d'un rappel annuel.