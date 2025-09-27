Toute l’actu en direct 24h/24
Base française survolée par des drones : «Il n'y a pas de raison d'être inquiet», assure le général Bruno Clermont

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il n'y a pas de raison d'être inquiet», a assuré le général de corps aérien Bruno Clermont, ce samedi sur CNEWS, après le survol de la base militaire de Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, par des drones la semaine dernière. «Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, une enquête de gendarmerie a été ouverte et il faut la laisser continuer sereinement», a-t-il ajouté.

