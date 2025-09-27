Châteauroux : Napoléon mis à l’honneur par la «ville impériale» ce week-end

Ces samedi 27 et dimanche 28 septembre, Châteauroux rend hommage à Napoléon, à travers le Week-end impérial. Bivouac, marché de producteurs, défilé en ville, conférence, expositions... De nombreuses activités sont au programme.

Un rendez-vous annuel. Ces samedi et dimanche, Napoléon sera mis à l'honneur lors du traditionnel Week-end impérial de Châteauroux. Instauré en 2021, l'évènement propose de se plonger dans l'ambiance de l'époque, à travers plusieurs activités.

Pour sa troisième édition, le Week-end Impérial prendra place dans la plaine du Rancho (Belle-Isle) et aux alentours. Le lieu se transformera en véritable camp napoléonien, animé par plus de 150 reconstituteurs. Les visiteurs pourront ainsi assister à des démonstrations de tirs de canons et fusils de l'époque, des mouvements militaires divers, des démonstrations équestres, et découvrir les métiers de vivandières, chirurgiens, soldats, cuistots.

En marge de ces festivités, un marché artisanal et un village occupé par une quinzaine d'exposants permettront aux visiteurs de se ravitailler.

Châteauroux, ville impériale

Dans le détail, un défilé partira, ce samedi, à 10h30, de la place Sainte-Hélène, pour rejoindre, vers 11h30, celle de la mairie, ainsi que le marché hebdomadaire. Le musée Bertrand ressortira également ses collections en lien avec l'évènement, contenant des gravures et objets insolites, comme le chien empaillé de l’empereur exilé.

En parallèle, une exposition intitulée Sur les traces de Napoléon à Sainte-Hélène, sera visible jusqu’au 27 septembre, au sein de l’office du tourisme.

Enfin, la cerise sur le gâteau sera offerte par le Belge Jean-Gérald Larsin, sosie officiel de Napoléon, qui sera présent tout au long du week-end.

Mais alors, pourquoi Châteauroux ? Pour le savoir, il faut revenir en 1773. Cette année-là, Henri-Gatien Bertrand est né à dans la ville de l'Indre. C'est lui-même, qui rapatriera la dépouille de Bonaparte à Paris et rassemblera nombre des objets et documents pour l'entourer durant les dernières heures de sa vie.

Châteauroux, étant aujourd'hui, membre du réseau des Villes impériales, organise tous les deux ans depuis 2021, un évènement pour rendre hommage à l'empereur.