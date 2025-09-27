Toute l’actu en direct 24h/24
Djihadiste français jugé en Irak : «Il est considéré comme un psychopathe par les gens qui l'ont fréquenté en Syrie», explique Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Il est considéré comme un psychopathe par les gens qui l'ont fréquenté en Syrie», a expliqué le spécialiste en terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce samedi sur CNEWS, au sujet d'Adrien Guihal, une des figures de l'islamisme radical en France et jugé prochainement en Irak. «Il s'est occupé de la propagande de Daesh et c'est lui qui a revendiqué plusieurs attentats en France», a-t-il ajouté.

TerrorismeIslamismeIrakSyrie

