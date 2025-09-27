«On est avec un Premier ministre qui fonce droit dans le mur», charge ce député RN

Au lendemain des annonces de Sébastien Lecornu sur sa feuille de route, les oppositions fustigent ses propositions sur le budget. A commencer par le Rassemblement national, qui réclame un «changement de cap».

Une politique loin de faire l’unanimité. Après plusieurs jours de consultations avec les différents partis et les syndicats, Sébastien Lecornu est revenu sur le devant de la scène médiatique pour détailler son plan d’action en vue du budget 2026, vendredi 26 septembre, dans le Parisien. La suspension de la réforme des retraites n’a pas été retenue, de même que la taxe Zucman sur les hauts patrimoines. Des positions loin de ce qu’attendait le Rassemblement national.

«Aujourd'hui, on est avec un Premier ministre qui fonce droit dans le mur», a estimé samedi sur France Inter le député RN Thomas Ménagé, porte-parole de son groupe à l'Assemblée. «On a un Premier ministre qui avait promis (...) une rupture et il vient dans cette interview dire qu'il ne changera rien. Il dit même que les ministres devront être sur les grandes orientations du bloc central, alors que les Français attendent tout sauf le macronisme (...) Et donc aujourd'hui, on est avec un Premier ministre qui fonce droit dans le mur», a affirmé le député du Loiret.

Si la décision de censurer ou non le gouvernement sera prise par le groupe de Marine Le Pen «dans quelques jours ou semaines», au vu de la déclaration de politique générale et du budget, le Premier ministre «risque de devoir très rapidement refaire ses cartons», «s'il n'y a pas un changement de cap clair», a ajouté le député.

Le PS menace de censurer



Du côté de la gauche, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a immédiatement appelé à voter la motion de censure que LFI entend déposer à la reprise de la session parlementaire.

«Sans changement majeur d'orientation, nous censurerons ce gouvernement», a de son côté prévenu dans un communiqué le PS.

Les socialistes acceptent cependant de rencontrer le premier ministre la semaine prochaine «une dernière fois» à Matignon.

Près de trois semaines après sa nomination, Sébastien Lecornu a annoncé que son gouvernement sera constitué «avant le début des travaux parlementaires».