Ligue des champions : face au risque de violences, les supporters de l'Ajax Amsterdam interdits de déplacement à Marseille

Les supporters de l'Ajax avait déjà été interdits de déplacement à Marseille en 2023. [REUTERS/Manon Cruz]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Les supporters de l'Ajax Amsterdam sont interdits de déplacement à Marseille pour le match opposant les deux équipes mardi prochain, en Ligue des champions, selon un arrêté publié samedi au Journal officiel.

Un risque important de «troubles à l’ordre publique». Dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les supporters de l’Ajax Amsterdam ne pourront pas faire le déplacement dans la cité phocéenne pour soutenir leur équipe qui affrontera l'Olympique de Marseille.

Un arrêté, pris par le ministre de l'Intérieur, interdit tout «déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Ajax Amsterdam (...) entre les points frontières routiers, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires français et la commune de Marseille».

Le texte rappelle notamment que «les déplacements de l'Ajax Amsterdam sont très fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters» et que les rivalités ente supporters des deux clubs «sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années».

Un match classé à risque

Cette interdiction totale était attendue pour un match classé à risque, la préfecture des Bouches-du-Rhône ayant déjà pris le 12 septembre un arrêté interdisant la voie publique à Marseille et l'accès au stade Vélodrome aux supporters de l'Ajax.

Si les matchs entre ces deux équipes ont souvent été spectaculaires lors de leurs dernières confrontations (3-3 à Amsterdam et 4-3 au Vélodrome en 2023 lors des phases de groupe de Ligue Europa), des précautions avaient déjà étaient prises. Les supporters de l'Ajax Amsterdam avaient en effet été interdits de présence à Marseille par la préfecture des Bouches-du-Rhône en raison de «risques sérieux pour la sécurité» en 2023.

En mai 2022, à l'occasion d'un match opposant l'Olympique de Marseille au Feyenoord Rotterdam, un autre club néerlandais, de violents incidents avaient éclaté dans le centre-ville marseillais, autour et à l'intérieur du stade.

Ligue des ChampionsSécuritéAmsterdamMarseilleFootballOM

