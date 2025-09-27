Météo : pourquoi les arbres ont-ils perdu leurs feuilles plus tôt cette année ?

Partout en France, cette année, les arbres ont perdu leurs feuilles plus tôt qu'à l'accoutumée. Un phénomène qui s'explique notamment par les fortes chaleurs de cet été. Voici pourquoi.

Une tendance qui inquiète. Cette année 2025, les arbres sont orphelins de leurs feuilles dès ce mois de septembre. Une anomalie qui n'est pas sans alarmer les spécialistes. Marc-André Selosse, interrogé par le Museum d'Histoire Naturelle de Paris, parle d'un phénomène qui pourrait, à terme, «fragiliser les arbres».

Comme l'explique le chercheur, les feuilles servent à chaque arbre dans leur processus d'évaporation. Ils aspirent l'eau depuis le sol, grâce à leurs racines, et l'évacuent avec leur feuillage. Mais cette année 2025 a été marquée par une grande sécheresse sur une large partie de la Métropole. Très peu d'eau est donc restée disponible au sein des sous-sols et les températures élevées ont créé une plus forte évaporation.

Un facteur de mortalité pour les arbres français ?

Avec moins d'eau disponible et une demande plus importante de leur part, les arbres n'ont donc d'autre solution que de réduire leur surface d'évaporation. Ils optent donc pour la perte de leurs feuilles, qui a lieu de manière «assez brutale».

Cette tombée des feuilles peut également avoir une autre cause, comme le développe Marc-André Selosse : «Elle a pu être accidentelle, notamment à cause de lésions liées à la chaleur extrême ou au manque d’eau». Mais comme il le rappelle, elle est majoritairement «le fruit d’un programme de "mort précipitée" des feuilles». Cette tendance, particulièrement visible en 2025, se remarque car les feuilles retrouvées au sol sont encore vertes, contrairement à celles de l'automne qui jaunissent et rougissent progressivement.

Selon lui, cette perte de l'organe constituant le prolongement des tiges chez les végétaux pourrait être particulièrement problématique. Il précise notamment que si ce phénomène devait se reproduire au fil des années, les arbres en seraient fragilisés, notamment en devenant plus sensibles aux pollutions et aux parasites. Cela pourrait inéluctablement augmenter la mortalité de ces êtres végétaux, qui souffrent déjà d'une diminution très importante de leur nombre en France. En effet, selon Marc-André Selosse, «la mortalité forestière a augmenté de 80 % en France en dix ans».

Un problème d'échelle nationale

En outre, ce problème s'applique à l'ensemble du territoire et ne se cantonne pas uniquement aux grandes villes. La disponibilité en eau dans les sols a été raréfiée lors de la période estivale dans de nombreux départements métropolitains, même si la faible densité en zones végétalisées dont souffrent les zones urbaines n'aide pas à permettre une infiltration optimale de cette eau. Pour lutter contre ce fléau, Marc-André Selosse propose par exemple de «planter des arbres plus adaptés aux nouvelles températures, par exemple des espèces du sud de la France, mais aussi aider les plantes à migrer vers des zones où elles pourront survivre».

© Unsplash / Luiza Carvalho

Outre la tombée des feuilles, l'arrivée de l'automne coincide également avec l'apparition de nouveaux coloris chez celles-ci. Ce nouveau paysage végétal est dû à la disparition de chrolophylle ainsi qu'à l’accumulation des tanins rouges ou jaunes. Alors que les feuilles ne peuvent plus alimenter l'arbre à cause de l'absence de lumière, essentielle à la création de chlorophylle, ces pigments colorés (jaune, orange, rouge, appelés carotène et xanthophylle) émergent des feuilles pour protéger les faibles quantités de chlorophylle encore présente.