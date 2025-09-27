Paris : l'homme qui avait égorgé sa femme mercredi a été mis en examen et écroué

L'homme de 60 qui avait prévenu la police mercredi après avoir égorgé sa conjointe dans le 20e arrondissement de Paris a été mis en examen et placé en détention.

Ahmed B., un infirmier de métier, a été mis en examen et écroué pour avoir prétendument égorgé sa compagne le mercredi 24 septembre dans leur logement du 20e arrondissement parisien, selon les informations communiquées ce samedi par le parquet de Paris à l'AFP.

Mercredi matin, le sexagénaire, affirmant être schizophrène, a contacté lui-même les forces de l'ordre pour «se dénoncer après avoir tué sa femme», âgée de 60 ans également, «par arme blanche», a précisé le ministère public. Lors de son interpellation dans les parties communes de l'immeuble, le mis en cause était couvert de sang, a ajouté une source policière à l'agence.

«À leur arrivée dans le domicile conjugal, rue des Tourelles dans le 20e arrondissement, les policiers ont découvert la victime sans espoir de réanimation», a indiqué le parquet.

D'après la source policière, la victime a été retrouvée égorgée dans la salle de bain, avec des entailles sur la cuisse droite et sur la poitrine.

Une enquête pour homicide par conjoint ouverte

Le deuxième district de police judiciaire a été saisi de l'enquête pour homicide par conjoint. Après 48 heures de garde à vue, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi, conformément aux réquisitions du parquet de Paris.

«Les deux enfants majeurs de la défunte ont été informés par les services enquêteurs, un accompagnement leur est proposé par le vecteur de l'association Paris Aide aux Victimes», a précisé le ministère public.

Le parquet a souligné que «contrairement à ce qui a pu être évoqué dans certains médias» citant des sources policières, «il n'a jamais été question de schizophrénie dans la procédure, ni dans les déclarations, ni par avis médical».

Selon les dernières statistiques officielles publiées fin novembre 2024, les forces de sécurité ont recensé 96 féminicides conjugaux en France en 2023, sur un total de 119 homicides au sein des couples. Dans 82 % des cas, les auteurs sont des hommes.

Environ 271.000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées, dont 85% sont des femmes.