Pas-de-Calais : deux migrants ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de traverser la Manche

Depuis le début de l’année au moins 25 migrants ont perdu la vie lors d'une tentative de traversée. [Sameer Al-DOUMY/AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Deux personnes migrantes ont perdu la vie au large des plages de Neufchâtel-Hardelot, dans le Pas-de-Calais, alors qu’elles tentaient de traverser clandestinement la Manche. Le drame est survenu dans la nuit de vendredi à samedi.

Nouvelle tragédie liée à l'immigration. Deux migrants ont trouvé la mort dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'elles essayaient de traverser clandestinement la Manche au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a appris l'AFP auprès des autorités.

Le drame s'est produit non loin des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu'une centaine de migrants tentait de prendre la mer avec une embarcation de fortune. Une soixantaine de personnes «seraient actuellement prises en charge par la protection civile», selon la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Des drames fréquents

Depuis le début de l’année, au moins 25 migrants ont perdu la vie lors de ces tentatives de traversées de la frontière franco-britannique, d’après un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, trois migrants étaient morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais, et le préfet du Pas-de-Calais Laurent Touvet avait alors mentionné trois autres migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Royaume-Uni : le gouvernement souhaite créer une carte d'identité numérique pour lutter contre l'immigration irrégulière

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long surnommées «small boats», souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques. 

Pas-de-CalaisImmigrationDécès

