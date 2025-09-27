Porte-avions, navires de guerre et 10.000 militaires : les images impressionnantes de la démonstration de force de l’OTAN en mer du Nord face à la menace russe

En réponse à la Russie, soupçonnée d’avoir récemment pénétré l’espace aérien de plusieurs pays européens, l’Otan a montré les muscles, cette semaine, en déployant un important arsenal de guerre en mer du Nord, à l’occasion d’un exercice appelé «Neptune Strike».

Des avions de chasse F-18 en nombre sur le plus grand porte-avions du monde, 20 navires et 10.000 militaires de treize nations différentes : l'Otan a montré sa puissance cette semaine en mer du Nord, face à une Russie soupçonnée de multiplier les provocations.

L’exercice a permis d’envoyer un signal fort d’unité et de dissuasion stratégique au moment où Vladimir Poutine semble tester les Occidentaux, en envoyant notamment drones et avions survoler l’espace aérien de plusieurs pays européens.

La France a participé à cet exercice en déployant sa frégate Bretagne, capable d’assurer des missions de lutte anti-sous-marine et anti-aérienne.

Des F-A-18F parqués sur le pont d'envol de l'USS Gerald R. Ford. Lise Aserud via REUTERS

Le porte-avions USS Gerald R. Ford opère plusieurs dizaines d'avions de chasse, dont des F-A-18F. Jonathan KLEIN / AFP

capacité et coordination militaire

Concrètement, des destroyers américains et des frégates française et danoise ont escorté le porte-avions américain, le USS Gerald R. Ford en mer du Nord, à l'occasion de l'exercice Neptune Strike 25-3 piloté par l'Alliance atlantique.

Des avions F-35 et F-18 en formation diamant, devancés par un avion de surveillance E-2 Hawkeye, ont survolé le dispositif, une manière pour les pays de l'Otan de montrer leurs capacités et d'éprouver leur coordination, face à l'exacerbation des tensions avec la Russie.

«Nous rassurons nos alliés, et à l'égard de nos adversaires, nous constituons une force de dissuasion stratégique en tant que groupe», a souligné le contre-amiral Paul Lanzilotta, commandant du groupe aéronaval d'attaque 12, depuis le hangar du porte-avions situé sous le pont d'où les F-18 s'envolent dans un bruit assourdissant.

Le porte-avions USS Gerald R. Ford est l'un des plus puissants au monde. Jonathan KLEIN / AFP

La russie multiplie les provocations

Et pour cause : ces derniers jours, la Russie est soupçonnée d'avoir multiplié les «attaques hybrides», notamment en envoyant plusieurs avions ou drones survoler les espaces aériens de certains pays européens, comme un signe de provocation.

Illustration de cette situation, un avion de reconnaissance russe a survolé à trois reprises «à très basse altitude» la frégate allemande Hamburg en mer Baltique le 21 septembre, à la veille du début de l'exercice, selon le ministère allemand de la Défense.

Par ailleurs, les manœuvres de l'Otan ont débuté le jour même où, à quelques centaines de kilomètres de là, «trois ou quatre gros drones» survolaient l'aéroport de Copenhague, perturbant le trafic aérien.

La France hautement impliquée

L'exercice «regroupe 13 nations de l'Otan sur trois mers différentes. C'est un moyen d'intégrer toutes les forces de l'Otan et de s'entraîner sur des exercices d'un grand niveau», a expliqué de son côté le capitaine Nicolas Simon, commandant de la frégate française.

De nombreuses frégates européens ont participé à l'exercice en mer du Nord. Jonathan KLEIN / AFP

La France a participé à Neptune Strike avec sa frégate Bretagne, capable d’assurer des missions de lutte anti-sous-marine et anti-aérienne. «Pour la France, l'objectif est bien sûr de montrer sa solidarité avec l'ensemble des nations de l'Otan, mais également de pouvoir démontrer toutes ses capacités à pouvoir mener des opérations aéromaritimes», a-t-il ajouté alors que le bateau vogue aux côtés du porte-avions américain.

Simulation d'attaque aérienne, arraisonnement de navire, ou encore débarquement amphibie : l'exercice vise à démontrer la puissance de l'alliance face à une menace que les militaires se refusent à nommer clairement.

Mardi, c'est une «équipe de visite» de la brigade de protection, fusils en main, qui est héliportée de la frégate française jusqu'à un destroyer américain afin d'en vérifier le pavillon et la cargaison.

Afin que l'image marque, le porte-avions précédé de frégates danoise, française et de deux destroyers américains, ont filé dans la mer du Nord mercredi matin avant de se séparer dans une synchronisation calculée au millimètre près - avec une photo prise d'hélicoptère pour immortaliser le moment.