Rappel de produits : des tortillas rappelées dans toute la France après des cas de botulisme

Des tortillas de la marque espagnole Palacios ont été retirées de la vente dans tout le pays après deux cas confirmés de botulisme en Bretagne, liés à leur consommation.

Des produits à ne surtout pas manger. À la suite de deux cas de botulisme confirmés en Bretagne après la consommation de tortillas du groupe espagnol Palacios, les autorités sanitaires ont ordonné vendredi 26 septembre le retrait et le rappel de plusieurs références de galettes.

«Les analyses du Centre national de référence botulisme de l'Institut Pasteur confirment la présence de la bactérie dans des restes de la tortilla consommée par un des cas», ont déclaré les ministères de l'Agriculture et de la Santé dans un communiqué.

Sont donc concernées : des tortillas commercialisées dans les magasins du groupe Intermarché et Netto sous la marque «Itinéraire de nos saveurs», sous la référence : Les tortillas aux oignons 500 g, et dans les magasins Carrefour, sans marque : Tortilla fraîche aux oignons 500 gr et tortilla fraîche nature 500 gr.

#RappelProduit TORTILLA ESPAGNOLE NATURE 500G; TORTILLA FRAÎCHE AUX OIGNIONS 500G - Sans marque Risques : Clostridium botulinum (agent responsable du botulisme) Motif : Suspicion de risque de botulisme alimentaire https://t.co/KQap4j1MqHpic.twitter.com/Ac6LxQwCdl — RappelConso (@RappelConso) September 26, 2025

Une maladie mortelle

Pour le moment, les autres références de tortillas de l'entreprise ne sont pas concernées par cette opération de retrait et de rappel.

Le botulisme est une pathologie neurologique rare mais grave provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum.

Les symptômes, qui apparaissent généralement entre 12h et 72h après la consommation d'un aliment contaminé, comprennent des troubles visuels, une bouche sèche avec des difficultés à avaler ou à parler, ainsi que des problèmes digestifs et neurologiques. Dans de rares cas, la maladie peut occasionner une paralysie descendante des membres et des muscles respiratoires, pouvant entraîner le décès.

En cas de doutes, il est recommandé de consulter rapidement un médecin. La grande majorité des malades pris en charge dans les temps s'en remettent sans séquelle, mais la durée du traitement ainsi que la convalescence peuvent prendre plusieurs mois.

Si vous possédez encore ces produits, veuillez ne pas les consommer, ne pas ouvrir leurs emballages et les jeter directement.