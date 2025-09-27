Sécurité : les agressions à l'arme blanche se multiplient en milieu scolaire

Dans les collèges et les lycées, des attaques au couteau sont déplorées de plus en plus fréquemment. Un sujet pris très au sérieux par le gouvernement, qui a mis en place des nouvelles mesures, sans toutefois parvenir à éviter tous les drames.

C’est un fléau dans le viseur du gouvernement : les attaques au couteau dans les écoles sont de plus en plus fréquentes, et vont parfois jusqu’à provoquer la mort des victimes. À tel point que la ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne, et le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, ont mis conjointement en place de nouvelles mesures pour fouiller les élèves à l’entrée des établissements et punir ceux qui tenteraient d’y introduire des armes blanches.

«Depuis le mois de mars et la diffusion d’un télégramme conjoint avec Bruno Retailleau, près de 400 armes ont été saisies, lors de plus de 6.200 fouilles menées partout en France. Désormais, tout élève qui introduit une arme dans un établissement, sera traduit systématiquement devant un conseil de discipline», a ainsi rappelé Elisabeth Borne.

Mais malgré les résultats annoncés depuis le mois de mars, les violences qui impliquent un couteau se sont multipliées. Le 24 avril dernier à Nantes, Laurène, 15 ans, avait été tuée de 57 coups de couteau par un adolescent de son lycée. Deux mois après ce drame, c’est une surveillante à Nogent dans le Haut-Rhin qui a été poignardée à mort par un élève de 14 ans.

Des tragédies qui font écho à celle survenue ce mercredi 24 septembre, dans un collège du Bas-Rhin, où un adolescent a violemment agressé au couteau une professeure de musique. L'enseignante de 66 ans a été blessée au visage, mais son pronostic vital n’a pas été engagé.

Un objet interdit retrouvé lors d'un contrôle sur vingt

Dans le détail, selon les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Intérieur, entre mars et juin dernier, ce sont ainsi 6.257 contrôles aléatoires qui ont été réalisés dans l'Hexagone. En quatre mois, ce sont 364 armes blanches qui ont été saisies, dont 186 couteaux. Un objet interdit est donc retrouvé lors d'un contrôle sur vingt.

Autre conséquence : 567 élèves ont été traduits devant un conseil de discipline pour s'être introduits dans leur école avec une arme. Certains cas ont fait l'objet d'un signalement à la justice, menant 32 élèves à être placés en garde à vue.