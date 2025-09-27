ZFE : le collectif Les #Gueux et la Ligue de défense des conducteurs appellent à une mobilisation nationale ce week-end

Jugées inéquitables, les zones à faibles émissions (ZFE) sont de nouveau la cible de manifestations ce samedi, de Paris à Nice.

Ce samedi, à l’appel de plusieurs collectifs dont la Ligue de défense des conducteurs et le mouvement Les#Gueux, des manifestations sont organisées dans de nombreuses villes françaises contre les zones à faibles émissions (ZFE). Leur mot d’ordre : «écologie oui, exclusion non».

⚠️ Info #Gueux



🚫 Les #ZFE reviennent en force !



On résiste !



📢 Paris, samedi 27 septembre :



🏍️ 14h – Porte Dauphine avec la @ffmcnat

🚶‍♂️ 17h – Avenue Victoria (Hôtel de Ville) avec les piétons & motards



✊ Rejoignez la résistance ➡️ https://t.co/roHF534uiF#StopZFE#Gueuxpic.twitter.com/G7AGAGB8SQ — lesGueuxZFE (@lesGueuxZFE) September 22, 2025

«Depuis le 1er janvier 2025, 25 métropoles françaises sont soumises à des ZFE, toutes différentes les unes des autres, empêchant l’accès à plus de 12 millions de Français propriétaires d’un véhicule Crit’Air 3 ou plus», alerte la Fédération française des motards en colère (FFMC), qui souligne le déséquilibre du dispositif.

Avant l’été, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de «simplification», qui prévoit notamment l’abrogation des ZFE. Le texte a été adopté de justesse et doit encore passer en commission mixte paritaire le 30 septembre. Une première victoire pour les opposants.

Des mesures jugées injustes

À Lyon, Nice, Paris ou encore dans d’autres villes, des rassemblements sont attendus. Dans la capitale, les motards se retrouveront à la Porte Dauphine à 14h, puis défileront jusqu’à l’Hôtel de Ville vers 17h, rejoints par des piétons.

Mises en place à partir de 2019 pour réduire les émissions de particules fines, les ZFE étaient l’une des mesures phares de la loi Climat et Résilience du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles excluent progressivement les véhicules anciens et polluants, identifiés par les vignettes Crit’Air 3 ou plus.

Mais ces restrictions sont jugées injustes par de nombreux élus et citoyens, qui dénoncent une mesure excluant les ménages incapables d’acheter un véhicule moins polluant. Pour le mouvement Les#Gueux, initié par Alexandre Jardin, les ZFE «plongent des familles dans l’angoisse de perdre leur mobilité».