Condamnation de Nicolas Sarkozy : «C'est le premier procès sans preuve, assumé comme tel, par le tribunal lui-même», charge Henri Guaino

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est le premier procès sans preuve, assumé comme tel, par le tribunal lui-même», a chargé l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, ce dimanche, lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en réaction à la condamnation de l'ancien président de la République à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs.

Nicolas SarkozyHenri GuainocondamnationProcès

