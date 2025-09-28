«C'est le premier procès sans preuve, assumé comme tel, par le tribunal lui-même», a chargé l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, ce dimanche, lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en réaction à la condamnation de l'ancien président de la République à cinq ans de prison ferme pour association de malfaiteurs.
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «C'est le premier procès sans preuve, assumé comme tel, par le tribunal lui-même», charge Henri Guaino
Par CNEWS