Condamnation de Nicolas Sarkozy : «Il y a une volonté de vengeance affichée», dénonce le journaliste Vincent Roy

Pour le journaliste Vincent Roy, «il y a une volonté de vengeance affichée» de la part des magistrats après la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. «On va donc retrouver un présumé innocent à la (prison) de la Santé», a-t-il dénoncé ce dimanche matin sur CNEWS.