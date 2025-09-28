Toute l’actu en direct 24h/24
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «Il y a une volonté de vengeance affichée», dénonce le journaliste Vincent Roy

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour le journaliste Vincent Roy, «il y a une volonté de vengeance affichée» de la part des magistrats après la condamnation de Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. «On va donc retrouver un présumé innocent à la (prison) de la Santé», a-t-il dénoncé ce dimanche matin sur CNEWS. 

Nicolas SarkozyProcèsJustice

