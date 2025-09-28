Toute l’actu en direct 24h/24
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «On se demande si la justice a été rendue au nom du peuple français ou au nom d'une idéologie», s'interroge Kevin Bossuet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On se demande si la justice a été rendue au nom du peuple français ou au nom d'une idéologie», s'est interrogé le professeur Kevin Bossuet, ce dimanche sur CNEWS, au sujet de la condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. «La magistrate qui l'a jugé était une militante anti-Sarkozy», a-t-il ajouté.

