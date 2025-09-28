Le Mans : un jeune de 23 ans tué d'un coup de couteau lors d'un différend routier

Près du centre-ville du Mans (Sarthe), un jeune homme de 23 ans a été poignardé à mort le samedi 27 septembre. L'assaillant était toujours en fuite au lendemain des faits.

Un conflit routier vire au drame. Un jeune homme de 23 ans est décédé samedi 27 septembre au Mans après avoir reçu un coup de couteau lors d'une altercation entre automobilistes, selon les informations de source policière à l'AFP.

La tragédie s'est déroulée à proximité du centre-ville, vers 17h, lorsqu'une dispute a éclaté entre deux chauffards, apparemment à la suite d'un refus de priorité d'après le journal Le Maine Libre.

«Ça s'est passé au niveau du pont, sur le quai Louis-Blanc, en bas de la rue de la Galère. J'ai vu deux voitures se klaxonner. Elles étaient bloquées sur la route. L'un d'eux (la victime) est sorti de sa voiture pour aller taper l'autre. Ça a duré quelques secondes», a témoigné un autre automobiliste présent lors des faits.

Après des échanges de coups de poing, l'un d'entre eux a asséné un coup de couteau à l'autre. «J'étais chez moi quand j'ai entendu une femme hurler», a rapporté un témoin. Il s'agirait de l'amie de la victime, alors passagère dans son véhicule.

Le jeune homme, qui résiderait à La Flèche, a été pris en charge par les secours, mais est décédé sur les lieux. L'agresseur était toujours recherché dimanche à la mi-journée.

Le service local de police judiciaire (SLPJ) a été chargé de l'enquête.