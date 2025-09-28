Législative partielle dans la 5e circonscription des Français de l'étranger : qui sont les candidats ?

La 5e circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Monaco, Andorre) est appelée à voter pour élire son député ce dimanche 28 septembre. Avec 16 candidats, les électeurs ont pléthore de possibilités.

Un retour aux urnes. Après l'annulation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Stéphane Vojetta (Ensemble pour la République) à cause d’irrégularités dans ses comptes de campagne, la 5e circonscription des Français de l'étranger (Espagne, Portugal, Monaco, Andorre) doit réélire son député. Ce dimanche 28 septembre, le premier tour met en concurrence 16 candidats déclarés.

Pour remplacer Stéphane Vojetta, déclaré inéligible pendant un an, Renaissance a investi Nathalie Coggia, son ancienne suppléante. Issue de la société civile, elle souhaite défendre «des priorités fortes, dans la continuité de celles de Stéphane», notamment la simplification des démarches administratives et la protection des mineurs face aux dangers du numérique. L’ex-député la décrit comme «une femme indépendante», «profondément ancrée dans notre circonscription, qui connaît les réalités quotidiennes des Français d’Espagne, du Portugal, d’Andorre et de Monaco».

La gauche et la droite très dispersée

À gauche, l’unité du Nouveau Front populaire n’a pas tenu. La France insoumise (LFI), qualifiée au second tour avec 26,18 % des voix avec Maxime Da Silva l'an passé, a désigné Martha Peciña. Elle est soutenue par Les Écologistes. Le Parti socialiste a choisi son propre candidat, Guillaume Horn, professeur d’histoire-géographie à Barcelone, malgré les appels au retrait de ses partenaires : «En 2022, c’étaient les écologistes, en 2024 LFI, maintenant, j’ai envie de dire que c’est l’heure du PS», affirme-t-il. La gauche comptera également sur la candidature de Johan Chermette-Wagner, représentant de Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann.

Les autres partis de droite espèrent créer la surprise. Le Rassemblement national vise une qualification pour le second tour avec Johana Maurel, arrivée troisième en 2024 avec 19,49 % des voix. Elle défend notamment la «revalorisation et l’élargissement des bourses scolaires» ainsi que le «renforcement des services administratifs» dans les consulats et ambassades. Reconquête de son côté présente Sébastien Tavera, dans l’espoir d’obtenir son premier député à l’Assemblée nationale. Les Républicains misent, eux, sur Christophe Sougey de Funès, soutenu par Bruno Retailleau, qui le décrit sur X comme un homme «courageux» dont «l’expérience et la connaissance des réalités vécues par nos compatriotes expatriés sont une force».

Parmi les profils plus inattendus figure l’ancien député macroniste de Gironde, Benoît Simian, ex-membre du groupe LIOT, qui tente un retour sur la scène politique. Condamné à huit mois de prison avec sursis pour harcèlement envers son ex-compagne, il n’a pas été frappé d’inéligibilité et peut donc se présenter. Dans sa circulaire de campagne, il se présente comme un «homme d’expérience» et «ancré durablement dans notre territoire».

Plusieurs autres candidats complètent la liste : Frédéric Chaouat (La Sagesse politique), Christopher Brenier (Parti libertarien), Sandra Krief (Parti animaliste), Alexandre Marie (Volt France), José Sanchez Perez (Les Écologistes avec la majorité parlementaire), Alexis Vallée, Thomas Brant et Patrice d’Arras, tous trois sans étiquette.

Le premier tour de cette législative partielle aura lieu ce dimanche 28 septembre. En cas de second tour, il se tiendra le dimanche suivant, le 5 octobre.