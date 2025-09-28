Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce dimanche

Ce dimanche s'annonce moins agité que le précédent en termes d'intempéries. Un seul département est en vigilance jaune pour des risques d'orages ce dimanche 28 septembre.

Le calme après la tempête. Les violents orages qui ont touché le sud-est et l'ouest de la France dimanche et lundi derniers ont laissé des traces, mais il est désormais temps de souffler. Ce dimanche, un seul département est en vigilance jaune pour d'éventuels risques d'orages, selon Météo-France. Il s'agit des Pyrénées-Orientales.

© Météo-France

La vigilance ne sera active que sur une courte période qui se concentre entre 18h et 21h. Avant et après, le ciel devrait être clément, ce qui n'exclut pas de redoubler de vigilance.

Partout ailleurs, le soleil devrait faire son retour, avec une hausse des températures, aux alentours des normales de saison. Avant une amélioration, encore, dans les jours à venir.