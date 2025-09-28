Pas-de-Calais : un migrant retrouvé mort sur une plage au sud de Boulogne-sur-Mer

Un migrant a été retrouvé mort ce dimanche matin sur une plage au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Un nouveau décès qui porte à au moins 27 le nombre de personnes décédées dans des tentatives de traversées clandestines entre la France et le Royaume-Uni.

Un nouveau drame. Ce dimanche matin, le corps d'un migrant inanimé a été découvert sur une plage de Saint-Étienne-au-Mont, au sud de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Pour l'heure, l'âge et la nationalité de la victime ne sont pas encore connus.

Une enquête du parquet de Boulogne-sur-Mer devra déterminer «s’il y a un lien» entre ce décès et une tentative de traversée ayant eu lieu un peu plus au nord, au niveau d’Equihen-Plage, a expliqué la procureure Cécile Gressier auprès de l’AFP. En effet, un peu plus tôt dans la journée, environ cinquante migrants ont été secourus sur cette plage après avoir échoué à prendre le large.

Un week-end à la météo favorable

Dans la nuit de vendredi à samedi, un drame s'était également produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu’une centaine de migrants tentait de prendre la mer avec une embarcation de fortune. Deux femmes somaliennes avaient alors perdu la vie dans la traversée.

«Depuis vendredi soir, avec le retour de «conditions météorologiques favorables, la pression est intense sur le littoral et les migrants sont très nombreux à tenter de prendre la mer», a encore souligné samedi la préfecture du Pas-de-Calais, ajoutant que «plusieurs tentatives ont été empêchées par les policiers et les gendarmes».

Ce nouveau décès porte à au moins 27 le nombre de morts au cours de ces tentatives de traversées clandestines entre la France et le Royaume-Uni depuis le début de l’année, selon un décompte de l’AFP à partir de données officielles.