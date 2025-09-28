Rapprocher le salaire net du brut : comment les pistes explorées par le gouvernement pourraient-elles se traduire sur la fiche de paye ?

Afin de booster le pouvoir d'achat des Français, plusieurs voix s’élèvent pour rapprocher le salaire net du salaire brut. Voici les pistes explorées par le gouvernement et les potentiels effets concrets sur la fiche de paye.

Comment mieux rémunérer le travail ? C’est la question qui revient dans les hautes sphères de l’État, alors même que les économies attendues en prévision du budget pour 2026 pourraient frapper au portefeuille un certain nombre de Français. L’une des pistes avancées par le gouvernement, volonté de longue date d’Emmanuel Macron, est celle d’un rapprochement du salaire net avec le salaire brut. Un bon moyen pour revivifier le pouvoir d’achat des actifs, mais qui doit être financé.

Aujourd’hui, en moyenne, sur 100 euros versés par l’employeur, 54 euros terminent à la fin du mois sur le compte bancaire du salarié. En 1990, le salarié récupérait 60 euros et, en 1970, 69 euros. Et pour cause : au fil des années, la liste et les taux de cotisations se sont allongés pour compenser des dépenses toujours plus importantes, notamment pour financer notre système social, la Sécurité sociale en tête.

Ces cotisations salariales (santé, retraites, CSG/CRDS…) et patronales (santé, retraites, famille, assurance chômage…) prélevées en amont sur les salaires, grignotent donc le brut, et pèsent de plus en plus lourd sur le net et donc sur la fiche de paye. Une problématique soulevée par Emmanuel Macron en mai 2025 lors d’un débat sur TF1 : «Notre modèle a 80 ans. Le travail doit mieux rémunérer. Il faut alléger ce qui pèse sur le travail. C’est sur les cotisations qu’il faut aller», a-t-il martelé.

Suppression de la CSG-CRDS ?

Pour ce faire, le gouvernement explore plusieurs pistes, mais une seule semble tenir la corde : la suppression de la CSG-CRDS (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale).

Ces cotisations sont des taxes destinées au financement de la protection sociale, qui s’appliquent sur tous les revenus liés à une activité professionnelle. Le taux de la CSG varie en fonction de la nature des revenus. Le taux de la CRDS (0,5%) est unique quelque soit le revenu concerné.

Cette proposition a notamment été émise par Michel Picon, le patron de l’U2P (Union des entreprises de proximité), le syndicat des artisans et commerçants, lors des Rencontres de l’U2P, jeudi 25 septembre. Un choix «pragmatique» selon l'organisation, la majorité des travailleurs payant une CSG-CRDS à 9,7%. Cela aboutirait à une revalorisation de 116 milliards d'euros des revenus de ces actifs, y compris les fonctionnaires, indépendants, libéraux et chefs d'entreprises, selon l'U2P.

Quel effet sur la fiche de paye ?

Selon le syndicat des artisans et des commerçants, cette mesure, combinée à l'augmentation des revenus du travail au rythme des quinze dernières années, représenterait une hausse de 22% de la rémunération nette en cinq ans, pour 28 millions de travailleurs. Toujours selon les calculs de son dirigeant, en cinq ans, le gain de pouvoir d’achat se chiffrerait en centaines d’euros par mois pour les travailleurs.

Concrètement, un travailleur au SMIC qui gagne 1.426 euros net par mois, obtiendrait, selon les calculs de l’U2P, en cinq ans, un salaire net de 1.730 euros par mois, soit une augmentation de 304 euros. Pour un salarié qui touche 2.780 euros net par mois, cela donnerait 3.381 euros net en cinq ans, soit une hausse de 601 euros. Enfin pour un salarié qui perçoit 3.375 euros net par mois, il obtiendrait 4.104 euros net par mois, soit 729 euros supplémentaires.

Plusieurs sources de financement

Pour financer la mesure, l'organisation patronale recommande au pouvoir politique de solliciter quatre sources de recettes différentes, selon une pondération à définir. La rente financière et immobilière d'abord. L'U2P propose de «remonter de quelques points» le prélèvement forfaitaire unique (flat tax) à 30% sur les revenus financiers, et «de quelques points de CSG» les revenus fonciers (liés à l'immobilier), tout en instaurant un plancher d'impôt sur le revenu pour les personnes ayant des revenus fonciers.

Ensuite, le syndicat suggère de geler pendant trois à cinq ans les retraites supérieures à 2.300 euros net, tout en supprimant l'abattement de 10% d'impôt sur le revenu dont elles bénéficient, ce qui est déjà une proposition retenue par le gouvernement, qui souhaite le remplacer par un montant fixe et unique. Le syndicat recommande par ailleurs l'instauration d'un plancher de droits minimums de 10% à 20% pour les héritages dépassant 500.000 euros par héritier.

Enfin, l’hypothèse d’une TVA sociale, consistant à baisser les cotisations salariales ou patronales en compensant le manque à gagner par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a également été posée sur la table. Elle se traduirait, selon l’U2P, par une révision des taux de TVA, avec «une hausse modérée de quelques points» de la TVA générale, permettant de faire passer davantage de produits au taux réduit, et une «forte hausse» pour les produits de luxe.

Un débat pour la présidentielle de 2027 ?

Mais ces financements ne feraient pas que des gagnants. Dans cette hypothèse, la note finale serait donc compensée par plusieurs catégories de la population et notamment les retraités, les héritiers et les très hauts revenus. Une solution qui ne plaît pas à tout le monde, dans le bloc central, à commencer par l’ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui milite davantage pour «travailler sur les cotisations vieillesses ou sur la création de taxes spécifiques».

«Si on veut que les charges pèsent moins sur les actifs, il faudrait aussi plus de gens qui travaillent. Vu l’ampleur du choix, il faut que ce débat soit tranché lors d’une élection nationale. Il est essentiel de faire maturer la réflexion», a conclu Gabriel Attal. Réponse en 2027 ?