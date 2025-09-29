Toute l’actu en direct 24h/24
Agression antisémite d'un sexagénaire en Essonne : «Il a été sauvagement agressé par l'arrière et roué de coups aux sons de "sale juif, je vais te tuer"», confie ce membre du CRIF

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Cet homme a été sauvagement agressé par l'arrière et roué de coups aux sons de "sale juif, je vais te tuer"», a confié Benjamin Allouche, membre du bureau exécutif du CRIF (Essonne), ce lundi dans la Matinale de CNEWS, revenant sur l'agression d'un homme de 67 ans portant une kippa, en Essonne, samedi 27 septembre au matin.

«Sale juif» : un sexagénaire agressé, insulté et menacé de mort en Essonne

