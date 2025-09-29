Assemblée nationale : vice-présidents, questeurs, secrétaires... Tour d'horizon des instances du Palais-Bourbon

À l’approche de la reprise des travaux parlementaires, le Bureau de l’Assemblée nationale doit être renouvelé. Ses 22 membres, tous députés, sont chargés de veiller à l’organisation et au bon fonctionnement interne du Palais-Bourbon.

L’ouverture de la session ordinaire est prévue pour mercredi 1er octobre à 15 heures. Avant cela, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, réunit ce lundi 29 septembre les présidents des groupes politiques afin de nommer les nouveaux membres du Bureau. Si aucun accord n’est trouvé, des votes seront organisés les 1er et 2 octobre. Mais qui sont ces membres et quel est leur rôle ?

Une présidence assistée par six vice-présidents

À la tête de l’Assemblée nationale et de son Bureau, Yaël Braun-Pivet a été élue le 18 juillet 2024 à la présidence de l’institution. Son mandat, contrairement au reste du Bureau, est d’une durée de cinq ans (sauf en cas de dissolution).

En son absence, les six vice-présidents assurent la présidence des séances à tour de rôle. Nommés par consensus ou élus chaque année en l’absence d’accord, ils disposent des mêmes pouvoirs que la présidente : ouvrir, lever ou suspendre la séance, mener les débats conformément aux décisions de la Conférence des présidents ou encore veiller à la discipline dans l’Hémicycle.

Lors de la dernière année parlementaire, les députés Clémence Guetté (La France insoumise), Naïma Moutchou (Horizons), Nadège Abomangoli (LFI), Xavier Breton (La Droite républicaine), Roland Lescure (Ensemble pour la République) et Annie Genevard (La Droite républicaine) avaient été élus. En revanche, Sébastien Chenu et Hélène Laporte (Rassemblement national) n’avaient pas obtenu de poste. Le RN ne disposait ainsi d’aucune fonction au sein de la plus haute instance collégiale de l’Assemblée. Les vice-présidents perçoivent une indemnité supplémentaire de 1.099,79 euros brut par mois.

Trois questeurs chargés de la gestion administrative et financière

Les questeurs supervisent la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale. «Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable», stipule l’article 15, alinéa 1, du Règlement de l’Assemblée nationale. Traditionnellement, deux questeurs appartiennent à la majorité et le troisième à l’opposition, une règle désormais inscrite à l’article 10 du Règlement lorsqu’un accord entre groupes est trouvé sur la composition du Bureau.

Si leur désignation se fait par vote (scrutin), à défaut d'un consensus des différents présidents de groupe, la règle de la répartition politique ne s’applique plus. Ainsi, l’an dernier, Christine Pirès Beaune (Socialistes), Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Michèle Tabarot (La Droite républicaine) avaient été élues.

Leur mission est essentielle au fonctionnement de l'institution. Ils préparent, exécutent et contrôlent le budget de l’Assemblée nationale, qui prévoit 643,1 millions d’euros de dépenses en 2025. Ils cogèrent le personnel, supervisent la gestion des caisses de retraite des députés et régulent notamment l’accès des journalistes au Palais-Bourbon.

Le poste de questeur est particulièrement convoité : en plus de leur indemnité de député, ils perçoivent 5.300,36 euros brut supplémentaires par mois. Ils peuvent également résider à l’Hôtel de la Questure, un hôtel particulier situé à deux pas du Palais-Bourbon, qui abrite trois appartements de 400 m² chacun.

Douze secrétaires pour garantir le bon déroulement des séances

Les douze secrétaires du Bureau assistent la présidente dans l’organisation des travaux parlementaires. Ils veillent notamment au bon déroulement des opérations de vote, participent aux dépouillements et constatent les résultats des scrutins. Ils perçoivent une indemnité supplémentaire de 733,19 euros brut par mois pour cette fonction.

Comme le précise l’article 10 du Règlement de l’Assemblée nationale, «l’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée et de respecter la parité entre les hommes et les femmes».