Crash du vol Rio-Paris : le procès en appel d'Air France et Airbus s'ouvre ce lundi

La compagnie Air France et le constructeur Airbus seront jugés en appel pendant deux mois dès ce lundi, seize ans après le crash du vol Rio-Paris AF447 qui a provoqué la mort de 228 personnes.

Air France et Airbus de nouveau face à la justice. Seize ans après le crash du vol AF447, reliant Rio de Janeiro à Paris et qui a tué 228 personnes, la compagnie et le constructeur, relaxés en première instance, sont jugés à partir de lundi en appel pour deux mois à Paris pour homicides involontaires.

Le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro à Paris a plongé en pleine nuit dans l’Atlantique, tuant ses 216 passagers et 12 membres d'équipage. Au total, 33 nationalités sont représentées parmi les victimes, dont 72 Français et 58 Brésiliens.

Une relaxe sur le plan pénal en première instance

Selon la boîte noire, le givrage des sondes de vitesse Pitot a causé l’accident. À l’époque, l'avion volait à haute altitude dans la zone météo difficile du «Pot au noir», près de l'équateur, en pleine nuit.

Le 17 avril 2023, après deux mois de débats techniques, le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé sur le plan pénal Airbus et Air France, tout en reconnaissant leur responsabilité civile.

Si des «imprudences» et des «négligences» avaient été commises, «aucun lien de causalité certain» n'avait «pu être démontré» avec l'accident le plus meurtrier de l'histoire des compagnies françaises.

Qu’est-il reproché aux deux entreprises ?

Le transporteur Air France est aujourd'hui poursuivi pour ne pas avoir mis en œuvre une formation des pilotes adaptée aux situations de givrage des sondes Pitot, qui mesurent à l'extérieur de l'avion la vitesse de l'appareil, et procédé à une information suffisante des équipages pour ces cas précis, ce qu'il a toujours démenti.

Quant à Airbus, la justice lui reproche d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes anémométriques et de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires pour en informer d'urgence les compagnies aériennes qui en étaient équipées, ce que le constructeur conteste également.

Jusqu’à 225.000 euros d’amende

Alors que le ministère public avait requis à l'audience la relaxe des deux entreprises, le parquet général a tout de même fait appel du jugement «afin de donner leur plein effet aux voies de recours prévues par la loi et soumettre l'affaire à un second degré de juridiction».

Ainsi, Air France et Airbus seront jugés jusqu'au 27 novembre par la cour d'appel de Paris. Les deux entreprises encourent 225.000 euros d'amende.

Sur les 489 parties civiles constituées lors du procès de première instance, 281 se sont jointes à l'appel dans ce dossier aux 20.000 cotes de procédure s'étalant sur 105 tomes.

Selon le calendrier prévisionnel, le premier mois du procès sera consacré à des auditions de témoins et d'experts. Les représentants d'Airbus et Air France devraient être interrogés à partir du 27 octobre.