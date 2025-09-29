Les agressions physiques et verbales envers les gendarmes ont atteint leur plus haut niveau en 2024

D'après un rapport de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, les agressions physiques et verbales visant les gendarmes ont atteint leur plus haut niveau en 2024, avec 9.475 faits de violence.

L'année 2024 a été éprouvante pour les gendarmes français. Selon les chiffres du rapport annuel de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), les agressions physiques et verbales à l'encontre de ces militaires ont atteint leur plus haut niveau, avec une augmentation de 55% entre 2015 et 2024.

Au total, 9.475 faits de violence ont été enregistrées l'an dernier, dont 5.463 agressions physiques, parmi lesquelles 2.428 ont été perpétrées avec une arme. 6.762 agressions verbales ont par ailleurs été dénombrées, dont 2.750 étaient «concomitantes à des agressions physiques».

L'année 2023 avait déjà été marquée par un record concernant les atteintes physiques sur les gendarmes. Pourtant, elles ont encore augmenté de 1,6% en 2024, par rapport à l'année précédente.

Deux militaires décédés

L'IGGN précise que deux militaires sont décédés «consécutivement à ces agressions», tandis que 3.162 autres ont été blessés, soit 6,7% de plus qu'en 2023.

Si le volume global des agressions avec arme a diminué de 4,6% en 2024, celles perpétrées avec une arme à feu ont en revanche très fortement augmenté, de 145%. La baisse s'observe plutôt concernant les violences commises par jet de projectiles (-14%), avec une arme blanche (-7,9%), ou encore par l'usage d'un engin explosif ou incendiaire (-42%).

Dans son rapport, l'IGGN indique par ailleurs que 22 personnes sont décédées en 2024 «à la suite d'une action directe ou indirecte de la gendarmerie, dont 12 à la suite d'un usage des armes en intervention».

On comptait 12 décès liés à l'action de ces militaires en 2022 et 13 en 2023. Ce bilan annuel estime que «les troubles insurrectionnels» en Nouvelle-Calédonie «expliquent une partie de l'augmentation des chiffres».

Enfin, l'IGGN indique avoir reçu 4.209 signalements et réclamation externes «en provenance de particuliers qui s'estiment victimes ou sont témoins du comportement d'un personnel de la Gendarmerie nationale jugé contraire à la déontologie.

Ce chiffre est en progression de 28% mais, selon le rapport, 91% de ces signalements «n'ont pas révélé de comportements contraires à la déontologie».