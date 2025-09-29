Un site vieux de plus de 40.000 ans : le plus ancien atelier de fabrication de parures en coquillage d'Europe de l'Ouest découvert en Charente-Maritime

Après de nouvelles fouilles en Charente-Maritime, dans le sud-ouest de la France, les scientifiques ont mis la main sur le plus ancien atelier de fabrication de parures en coquillages d'Europe de l'Ouest. Une avancée scientifique majeure permettant de mettre en lumière la culture et les déplacements des hommes préhistoriques.

Coquillages et bijoutiers. Sur le site paléolithique de La-Roche-à-Pierrot en Charente-Maritime, les chercheurs sont parvenus à découvrir le plus vieil atelier de fabrication de parures en coquilles, datant d'au moins 42.000 ans, période charnière de l'histoire où les derniers Néandertaliens voient arriver les premiers Homo Sapiens.

Durant près de deux ans, de 2018 à 2020, des paléoanthropologues ont passé au peigne fin une zone de 3 mètres carrés sur 15 centimètres d'épaisseur sur le Paléosite de Saint-Césaire. Une étude menée conjointement par le CNRS, des scientifiques de l'Université de Bordeaux, de Toulouse-Jean Jaurès et du ministère de la Culture, permettant de mettre la main sur environ 200 fragments de littorines, ces mollusques à coquilles spiralées.

Une découverte majeure

Des coquillages de petite taille «assez colorés à l'état naturel, avec des tons qui vont du brun au jaune-rouge» et qui ont «a priori été sélectionnés» pour ce critère esthétique, précise Isabelle Crevecœur, co-autrice de l'étude, à l'AFP. Si ces coquillages percés auraient pu provenir d'un collier égaré sur le site de La-Roche-à-Pierrot, le fait que «les trous ne portent pas de traces d'usure» et que «d'autres littorines [NDLR : un type de mollusque], plus petites, ne sont pas percées» témoignent de la présence d'un véritable atelier de fabrication de parures, détaille l'anthropologue.

De nombreux pigments ont également été retrouvés à proximité, avec plus d'une centaine de fragments rouges et jaunes, mis en morceaux «peut-être dans le but de les broyer et de préparer un mélange qui permettrait de faire de la coloration». Des substances colorées issues d'une zone située à plus de 40 kilomètres du site, pour mettre en valeur des coquillages provenant du rivage atlantique, accessible à cette époque à environ 100 kilomètres de distance. Un parcours témoignant de la mobilité dont étaient capables les hommes du Paléolithique, mais également de leur appétence pour les activités artistiques, un loisir pourtant associé à l'Homo Sapiens.

Alors, homme de Néandertal ou Homo Sapiens ?

Entre 55.000 et 42.000 ans avant notre ère, soit la période où a été conçu le site de fabrication des parures, les premiers Homo Sapiens venus d'Afrique viennent progressivement prendre la place des derniers Néandertaliens. Une période charnière dans l'évolution de l'Homme et où apparaissent «de nouvelles industries qui tranchent avec ce que fait Néandertal», ajoute Isabelle Crevecoeur. Néanmoins, «ce n'est pas encore le monde complètement sapiens, où la manière de tailler les outils en lames et en lamelles est encore différente», suggérant que le Châtelperronien, culture du début du Paléolithique supérieur et comportant des éléments de parures, comme des dents perforées, aurait été influencé par l'arrivée des premiers Homo Sapiens.

«Jusqu'à présent, les sites associés clairement à Néandertal ne présentent pas de perles en coquillage», spécifie la paléoanthropologue. Une pratique qui vient étayer deux hypothèses concernant les artisans du site de La-Roche-à-Pierrot, la première évoquant le fait que «la rupture culturelle est tellement forte, à la fois dans la manière de faire les outils et dans l'expression symbolique qu'on ne peut pas imaginer que ça se soit fait tout seul», et donc au contact d'Homo Sapiens, détaille Isabelle Crevecoeur. La seconde, que si les parures sont issues de la main d'Homo Sapiens, cela impliquerait que cette espèce humaine moderne aurait déjà été présente dans cette région d'Europe de l'ouest il y a 42.000 ans.

Le Paléosite de Saint-Césaire ne cesse de faire avancer la recherche. Découverts en 1979, des ossements de 39.000 années avant notre ère ayant appartenu à la célèbre femme de Néandertal, baptisée Pierrette, avaient bouleversé la science. L'an dernier, une dent de lait d'un enfant néandertalien âgé de 6 et 8 ans et datant de 55.000 ans avait été retrouvée. Des restes de mammouths et de hyènes des cavernes ont également été observés sur le sol charentais.