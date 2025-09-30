«+100% de cambriolages dans les commerces en un an» : à Orvault, le maire écologiste se résout à faire usage de la vidéoprotection

Après une série inédite de vols et cambriolages des commerces à Orvault (Loire-Atlantique) cet été, le maire écologiste, Jean-Sébastien Guitton, a décidé d'installer des caméras de vidéoprotection dans cette commune de 28.000 habitants.

Une mesure décriée. Afin de lutter contre la hausse des cambriolages, avec une augmentation de plus de 100% de faits déclarés en un an dans les commerces d'Orvault (Loire-Atlantique), la mairie a annoncé, le vendredi 19 septembre, l'installation d'un système de vidéoprotection dans le centre-ville.

«La peur au ventre de se dire qu'à tout moment, ça peut rentrer. Surtout, on ne sait pas dans quel état va être notre outil de travail, la boutique», a déclaré Florian Lemousse, dont la boucherie a été cambriolée à quatre reprises en deux mois et demi pour un butin de seulement 20 euros. Il est désormais contraint de remplacer la porte d'entrée en bois par un rideau métallique, coûtant entre 5.000 et 8.000 euros, à ses frais.

Le salon de coiffure du bourg a, quant à lui, eu deux vitrines cassées et subi une tentative de vol. «Au mois d'avril, quand j'ai été porté plainte, le policier de Petit Chantilly m'a carrément dit : "Ça ne sert à rien, il n'y aura pas de suite vu qu'il n'y a pas de caméra dans le bourg d'Orvault"», a rapporté Sandrine Djah, coiffeuse.

Opposé aux caméras depuis cinq ans, le maire écologiste Jean-Sébastien Guitton a finalement décidé de procéder à l'installation des ces dispositifs, sur une base de deux ou trois caméras.

«Cette initiative répond à une situation particulière et vise à permettre l'évaluation de l'efficacité de ces équipements dont le coût est important», peut-on lire dans le communiqué municipal, qui ne précise pas de date d'installation.

«C'est le service minimum»

Plusieurs commerçants ont néanmoins jugé la mesure insuffisante, d'autant plus que les caméras ne seront pas reliées au centre de supervision de la métropole de Nantes. «En fait, on va les attraper et leur mettre une tape sur les doigts, mais ils vont recommencer. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça aille beaucoup plus loin, ce n'est pas juste des caméras, c'est aussi tout ce qui se passe derrière une fois qu'ils seront pris», a déclaré Jennifer, boulangère.

L'opposition a, de son côté, dénoncé une manœuvre électorale à l'approche des municipales de mars 2026. «Ça m'interroge beaucoup surtout que cet été, il a fait une campagne de pub dans la ville sur les panneaux d'affichage en disant que les cambriolages à Orvault étaient en baisse. Et en septembre, il arrive et veut mettre des caméras», a déclaré Sébastien Arrouët, chef de file de la droite et du centre à Orvault, au micro de Hit West.

«Il a eu une telle pression de la part des commerçants notamment, qu'il est obligé de faire quelque chose. Mais là, ce qu'il propose, c'est le service minimum. En plus, on n'a aucune garantie que cela soit fait rapidement. À mon avis, ce ne sera pas fait avant les élections et surtout, cela ne répond pas au problème», a ajouté le candidat aux élections.

Il a notamment appelé à «une action concrète qui s'inscrive dans la durée», avec le déploiement immédiat et pérenne de caméras sur 20 sites en parallèle. «Une à deux caméras, on pense que ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un réseau relié au Centre de supervision urbain de la métropole, parce que ça permet de voir toutes les images, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, et d'intervenir», a-t-il expliqué.