«Action des forces opérationnelles» : le jugement de 16 membres du groupe d'ultra droite qui avaient fomenté des actions violentes contre des musulmans attendu ce mardi

Seize militants du groupe d'ultra droite «Action des forces opérationnelles» (AFO) attendent leur jugement, ce mardi 30 septembre, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir planifié de violentes attaques contre la communauté musulmane.

Empoisonnement de nourriture halal, assassinat de «200 imams radicalisés» ou encore l’explosion de la porte d'une mosquée… Des attaques violentes qui devraient être condamnées par la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris ce mardi 30 septembre, alors que 16 individus d’un groupe d’ultra droite attendent leur jugement.

Membres des «Action des forces opérationnelles», ces 16 individus ont été jugés en juin dernier par la justice pour «association de malfaiteurs terroriste». Entre 2017 et 2018, ils avaient planifié «actions violentes concrètes dans des lieux symboliques» de l'islam afin de «faire prendre conscience (...) du risque de pénétration islamiste».

Parmi les 13 hommes et 3 femmes qui seront jugés se trouent des profils ordinaires, allant de l’ingénieur au comptable en passant par un policier à la retraite ou encore un diplomate.

Sous contrôle judiciaire, les individus risquent jusqu'à 5 ans de prison selon les réquisitions du parquet.